Как записаться на электронную очередь в миграционную службу Туркменистана

С наступлением летнего сезона, когда многие граждане планируют зарубежные поездки, а абитуриенты готовятся к поступлению в иностранные вузы, особенно актуальной становится услуга онлайн-записи в Государственную миграционную службу Туркменистана. Сервис доступен на интернет-портале государственных услуг e.gov.tm.

С помощью электронной очереди можно заранее выбрать удобное время для оформления биометрического паспорта или посещения профильных управлений и отделов миграционной службы. Это позволяет избежать длительного ожидания и сделать получение миграционных услуг более удобным.

Для использования услуги необходимо соблюдать несколько условий: посетители должны прибыть минимум за 10 минут до назначенного времени, а в случае опоздания потребуется повторная регистрация. Также для оплаты услуги необходимо, чтобы банковская карта пользователя была подключена к системе SMS-уведомлений.

Онлайн-запись упрощает процесс получения документов, что особенно важно в разгар отпускного периода и для тех, кто готовится к выезду на учебу за границу.