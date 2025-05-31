Делегация Туркменистана в Астане изучает опыт по статистике внешней торговли услугами

Представители Государственного комитета Туркменистана по статистике, Центрального банка и Государственной таможенной службы Туркменистана находятся в Астане с целью изучения лучших практик в области сбора, обработки и распространения статистики международной торговли услугами.

Визит организован в рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Государственного комитета Туркменистана по статистике «Поддержка в совершенствовании статистики внешней торговли услугами, а также в улучшении статистической информации об объемах пассажирских и грузовых перевозок».

Основные направления изучения опыта включают внедрение международных стандартов, эффективное межведомственное сотрудничество и применение современных цифровых решений в статистических процессах.

В ходе визита туркменская делегация провела рабочие встречи в Центре развития торговой политики «QazTrade». Представители туркменской стороны ознакомились с деятельностью Центра, его ролью в формировании экспортной политики Казахстана и поддержке внешнеэкономической деятельности. Стороны обменялись мнениями по вопросам новых тенденций и вызовов в международной торговле, а также определили перспективы дальнейшего сотрудничества в области статистики.

Делегация из Туркменистана также посетила АО «Национальные информационные технологии» — ведущего оператора инфраструктуры электронного правительства Казахстана — с целью изучения передовых цифровых решений в управлении данными и их применения в сфере государственной статистики.

Данный ознакомительный визит представляет уникальную возможность изучить лучшие практики Казахстана — от повышения качества данных и цифровизации статистических процессов до продвижения эффективного межведомственного взаимодействия.

Ожидается, что полученные знания и установленные партнерские связи станут основой для системных улучшений в статистической системе Туркменистана, сообщается в пресс-релизе ПРООН.