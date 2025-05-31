В Туркменистане 2 июня стартует международный фестиваль «Аваза — край дружбы»

2 июня в Туркменистане, в Национальной туристической зоне «Аваза» стартует международный танцевальный и фольк­лорный фестиваль «Аваза – край дружбы».

Как доложила на заседании Правительства вице-премьер Б.Сейидова, в рамках фестиваля при участии туркменских и зарубежных танцевальных коллективов предусматривается проведение международного форума «Küştdepdi – parahatçylyk waspçysy» (Танец «куштдепди» — воспеватель мира), а также показательных номеров этого национального обрядового танца, концерта танцевальных и фольклорных групп.

Форум продлится до 7 июня и будет способствовать знакомству народов мира с туркменским национальным танцевальным искусством и древним фольклором, а также развитию межкультурных связей.

Вице-премьер представила на рассмотрение Президента Туркменистана соответствующее предложение.

Глава государства подчеркнул, что по случаю Международного года мира и доверия, 30-летия постоянного нейтралитета страны проводятся масштабные международные мероприятия, которые содействуют развитию культурно-гуманитарных отношений между Туркменистаном и государствами мира. В данной связи вице-премьеру было поручено на высоком уровне провести международный танцевальный и фольклорный фестиваль «Аваза – край дружбы», сообщает TDH.