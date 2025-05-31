В Туркменистане широко отметят День науки

В Туркменистане 12 июня широко отмечается День науки.

С 11 по 13 июня в стране пройдет ряд международных мероприятий в честь этого праздника. Об этом доложила вице-премьер Б.Ораздурдыева на заседании Правительства.

Как сообщалось, 12-13 июня состоится международная научная конференция «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства». На форуме, в котором примут участие представители научной общественности страны и зарубежные учёные, будут обсуждены приоритетные направления науки и технологий.

Наряду с этим 11 июня в Инженерно-технологическом университете Туркменистана имени Огуз хана предусматривается проведение в гибридном формате международной научной конференции «Инновации, мир, устойчивое развитие».

12 июня состоится церемония награждения победителей национального конкурса научных работ, объявленного среди молодёжи Туркменистана.

В данной связи вице-премьер представила на рассмотрение главы Туркменистана соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов отметив, что в стране придаётся особое значение развитию сферы науки, поручил вице-премьеру на высоком уровне провести приуроченные к Дню науки мероприятия, сообщает ТДХ.