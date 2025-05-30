Туркменистан и Newsweek обсудили возможные форматы сотрудничества

В Постоянном представительстве Туркменистана при Отделении ООН в Женеве прошла встреча с директором по взаимодействию с руководителями высшего звена информационного агентства Newsweek г-жой Лорой Крейн.

Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества по ключевым направлениям международной повестки, сообщает пресс-служба туркменского постпредства.

Одно из ведущих международных информагентств Newsweek публикует глубокие материалы и анализирует крупные мировые события, охватывая Европу, Ближний Восток, Африку и Азиатско-Тихоокеанский регион.