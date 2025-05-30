Сборная Туркменистана по футболу U-23 узнала соперников в отборе на Кубок Азии

Стали известны соперники молодежной сборной Туркменистана по футболу (игроки до 23 лет) в рамках отборочного турнира к Кубку Азии-2026.

Согласно результатам жеребьевки, туркменские футболисты будут выступать в группе «А», их соперниками станут национальные команды Иордании, Китайского Тайбэя и Бутана.

Все матчи группового этапа отборочного турнира пройдут в централизованном формате на территории Иордании в столице королевства Аммане. Игры запланированы на период с 3 по 9 сентября 2025 года.

Согласно регламенту турнира, в финальную часть Кубка Азии-2026, которая состоится с 7 по 25 января в Саудовской Аравии, квалифицируются победители всех групп отборочного турнира, а также четыре лучшие команды, занявшие вторые места.