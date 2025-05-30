Представители туркменских СМИ участвуют в Форуме сотрудничества «ЦА – Китай» в Астане

В столице Казахстана начал работу Форум сотрудничества СМИ «Центральная Азия – Китай» 2025 года на тему «Углубление сотрудничества СМИ во имя совместного развития». К участникам мероприятия обратился с приветственным словом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

В форуме принимают участие представители руководства ведущих средств массовой информации стран Центральной Азии и КНР. Организатором выступила китайская газета «Жэньминь жибао».

От Туркменистана в работе форума участвуют руководители и корреспонденты электронной газеты «Золотой Век», газет «Нейтральный Туркменистан» и «Туркменистан», сообщается на сайте turkmenmetbugat.gov.tm.

Программа мероприятия включает тематические сессии по вопросам «Миссия СМИ – мост для межцивилизационного диалога» и «Содействие взаимовыгодному развитию в рамках Экономического пояса Шелкового пути».

Для участников форума запланирован пресс-тур по городам Казахстана, который пройдет с 29 по 31 мая.