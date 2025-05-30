Определился соперник туркменских футболистов в матче за бронзу турнира CAFA U-17

Юношеская сборная Туркменистана по футболу (до 17 лет) встретится с командой Кыргызстана в матче за третье место чемпионата Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

Поединок состоится 30 мая на ташкентском стадионе «Дустлик». Начало матча – в 21:00 по ашхабадскому времени.

В финале турнира сыграют сборные Узбекистана и Таджикистана. За пятое место поборются команды Ирана и Афганистана.

В рамках группового этапа турнира CAFA туркменская команда под руководством главного тренера Ахмеда Аллабердыева одержала победу над Афганистаном со счетом 1:0, а затем уступила сборной Таджикистана (1:4).