ОБСЕ в Ашхабаде объявило о продаже трех автомобилей

Центр ОБСЕ в Ашхабаде уведомляет о проведении продажи трех автотранспортных средств и приглашает потенциальных покупателей подать ценовые предложения на следующие автомобили:

Лот 1 — Nissan Qashqai

Производитель: Nissan

Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2013

Модель: Qashqai 2.0, 4×4 Tekna 6MT

Номер шасси: SJNFBNJ10Z2887314

Номер двигателя: 262009

Пробег: 91 150 км

Лот 2 — Nissan Patrol

Производитель: Nissan

Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2012

Модель: Patrol Station Wagon 4WD

Номер шасси: JN1TESY61Z0566149

Номер двигателя: ZD30-316075K

Пробег: 191 400 км

Лот 3 — Nissan Patrol

Производитель: Nissan

Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2014

Модель: Patrol Station Wagon 4WD

Номер шасси: JN1TESY61Z0568324

Номер двигателя: ZD30-336906K

Пробег: 181 500 км

Крайний срок подачи ценовых предложений установлен на 16 июня 2025 года до 14:00 по времени Ашхабада.

Для получения более подробной информации заинтересованные лица могут ознакомиться с прилагаемым документом «Приглашение к участию в торгах».

Организаторы подчеркивают, что все запросы должны подаваться в письменном виде по указанным контактным данным. Телефонные звонки и личные визиты не принимаются. Ссылка для участия: https://procurement.osce.org/tenders/sale-three-motor-vehicles.