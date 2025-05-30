ОБСЕ в Ашхабаде объявило о продаже трех автомобилей
Центр ОБСЕ в Ашхабаде уведомляет о проведении продажи трех автотранспортных средств и приглашает потенциальных покупателей подать ценовые предложения на следующие автомобили:
Лот 1 — Nissan Qashqai
- Производитель: Nissan
- Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2013
- Модель: Qashqai 2.0, 4×4 Tekna 6MT
- Номер шасси: SJNFBNJ10Z2887314
- Номер двигателя: 262009
- Пробег: 91 150 км
Лот 2 — Nissan Patrol
- Производитель: Nissan
- Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2012
- Модель: Patrol Station Wagon 4WD
- Номер шасси: JN1TESY61Z0566149
- Номер двигателя: ZD30-316075K
- Пробег: 191 400 км
Лот 3 — Nissan Patrol
- Производитель: Nissan
- Тип/год выпуска: легковой автомобиль/2014
- Модель: Patrol Station Wagon 4WD
- Номер шасси: JN1TESY61Z0568324
- Номер двигателя: ZD30-336906K
- Пробег: 181 500 км
Крайний срок подачи ценовых предложений установлен на 16 июня 2025 года до 14:00 по времени Ашхабада.
Для получения более подробной информации заинтересованные лица могут ознакомиться с прилагаемым документом «Приглашение к участию в торгах».
Организаторы подчеркивают, что все запросы должны подаваться в письменном виде по указанным контактным данным. Телефонные звонки и личные визиты не принимаются. Ссылка для участия: https://procurement.osce.org/tenders/sale-three-motor-vehicles.