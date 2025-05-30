Марат Хуснуллин возглавил российскую часть межправкомиссии РФ и Туркменистана

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин назначен председателем российской части российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале кабинета министров РФ, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, Хуснуллин сменил на этом посту вице-премьера Алексея Оверчука. «Утвердить заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллина М.Ш. председателем Российской части Российско-Туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, освободив от этих обязанностей Оверчука А.Л.», – говорится в распоряжении.

С туркменской стороны комиссию возглавляет заместитель председателя Кабинета Министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

Последняя встреча сопредседателей межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству прошла в Ашхабаде в октябре 2024 года.