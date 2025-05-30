Консул Туркменистана выступил на конференции по эффективности коридора «Север-Юг»

Сегодня консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов принял участие в международной научно-практической конференции, посвящённой актуальным решениям проблем водного транспорта и эффективной реализации транспортного коридора «Север-Юг», которая состоялась в Каспийском институте морского и речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М. Апраксина.

В конференции участвовали представители дипломатических миссий стран Каспийского региона и региональных властей, сообщается на сайте туркменского консульства.

В своем выступлении Гадам Иламанов обозначил важность интеграции национальной инфраструктуры в международные логистические цепочки. Он отметил, что в Туркменистане в настоящее время реализуются масштабные проекты по модернизации транспортной отрасли, включая цифровизацию логистических процессов, развитие железнодорожной и морской инфраструктуры. Кроме того, в стране ведется системная работа по улучшению транспортной связности с соседними государствами и повышению пропускной способности ключевых узлов, в том числе морского порта Туркменбаши, который становится важным хабом на маршруте «Север-Юг»

Мероприятие стало значимым шагом в развитии международного сотрудничества и продемонстрировало общее стремление к созданию эффективной, устойчивой и взаимовыгодной транспортной системы в Евразийском пространстве, отмечает источник.