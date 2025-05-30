Известный швейцарский документалист будет снимать фильм о Туркменистане

Известный швейцарский режиссер-документалист, глава компании Climage Стефан Гёль будет снимать фильм о Туркменистане.

Данный вопрос был обсужден в ходе встречи постоянного представителя Туркменистана при Отделении ООН в Женеве Вепа Хаджиева со Стефаном Гёлем.

Как сообщает пресс-служба туркменского постпредства, обсуждалась подготовка международного документального фильма для европейской аудитории о праздновании Дня нейтралитета Туркменистана.

По итогам встречи Стефан Гёль выразил готовность приступить к съемкам репортажей о Туркменистане, из которых будет состоять фильм. Он намерен глубже ознакомиться с уникальной моделью нейтралитета страны, отмечает источник.