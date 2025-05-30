В Туркменистане построят комплекс минеральных удобрений за $682 млн

Государственный концерн «Туркменхимия» и южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. заключили контракт стоимостью $682 млн на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на базе Туркменабадского химического завода имени С.А.Ниязова. Об этом сообщили организаторы XXIV международной конференции «Белый город Ашхабад».

«Государственный концерн «Туркменхимия» и южнокорейская компания Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd. 24 мая 2025 года заключили контракт на строительство комплекса по производству минеральных удобрений на химическом заводе в городе Туркменабат на общую сумму 682 000 000 долларов США», – говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает проектирование и строительство производственного комплекса мощностью 350 тыс. тонн суперфосфата и 100 тыс. тонн сульфата аммония в год. Реализация проекта станет важным шагом в развитии химической промышленности Туркменистана.

Контракт заключен на основании постановления Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, разрешившего госконцерну «Туркменхимия» сотрудничество с южнокорейской компанией по данному проекту.

Ранее глава Daewoo E&C Джонг Вон Джу заявлял о заинтересованности компании в туркменском рынке в сферах строительства, химической промышленности и энергетики.

Сотрудничество между сторонами развивается с ноября 2022 года, когда был подписан меморандум о взаимопонимании по проекту в области производства удобрений. В октябре 2023 года Daewoo E&C открыла филиал в Ашхабаде.

Международная конференция «Белый город Ашхабад» прошла в столице Туркменистана 24-25 мая при участии более 400 делегатов из 30 стран. Организаторами выступили хякимлик Ашхабада в партнерстве с компанией «Туркмен Энергия Форум».