Туркменский государственный университет выпустил очередной номер своей газеты

Туркменский государственный университет выпустил очередной номер своей газеты

Туркменский государственный университет имени Махтумкули выпустил майский номер своей ежемесячной газеты «Türkmen uniwersiteti».

Новый выпуск освещает главные новости ТГУ, в том числе, встречи, конференции, конкурсы и другие научно-образовательные, творческие, спортивные мероприятия, состоявшиеся в стране и за рубежом с участием представителей вуза, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На страницах нового номера размещены статьи профессоров, преподавателей, студентов вуза о высоком значении национальных праздников, приуроченных к ним торжеств и событий, свидетельствующих о глубоком уважении туркменского народа к своей стране, ее истории, культуре и духовным ценностям.

В рубрике «Слово – выпускникам» своими теплыми воспоминаниями о студенческой жизни и годах учебы в университете делятся выпускники ТГУ им.Махтумкули, отмечает источник.