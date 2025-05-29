Туркменский государственный университет выпустил очередной номер своей газеты

Туркменский государственный университет имени Махтумкули выпустил майский номер своей ежемесячной газеты «Türkmen uniwersiteti».

Новый выпуск освещает главные новости ТГУ, в том числе, встречи, конференции, конкурсы и другие научно-образовательные, творческие, спортивные мероприятия, состоявшиеся в стране и за рубежом с участием представителей вуза, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

На страницах нового номера размещены статьи профессоров, преподавателей, студентов вуза о высоком значении национальных праздников, приуроченных к ним торжеств и событий, свидетельствующих о глубоком уважении туркменского народа к своей стране, ее истории, культуре и духовным ценностям.

В рубрике «Слово – выпускникам» своими теплыми воспоминаниями о студенческой жизни и годах учебы в университете делятся выпускники ТГУ им.Махтумкули, отмечает источник.