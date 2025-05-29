Туркменистан участвовал в форуме «Диалог во имя детей: Центральная Азия и ЮНИСЕФ»

Делегация Туркменистана участвовала в форуме высокого уровня «Диалог во имя детей: Центральная Азия и ЮНИСЕФ», прошедшем Ташкенте в преддверии Международного дня защиты детей.

В форуме приняли участие представители ВОЗ, представительств ООН, фонда ZAMIN, руководители министерств здравоохранения и других заинтересованных ведомств Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Азербайджана, сообщает uza.uz.

Встреча была направлена на улучшение качества медицинской помощи матерям и детям путем определения общих приоритетов, эффективных стратегий и совместных инициатив.

Страны Центральной Азии подтверждают свою приверженность международному стандарту в области охраны здоровья детей путем укрепления первичной медико-санитарной помощи. С этой точки зрения на мероприятии было подчеркнуто, что развитие данной сферы будет служить важным фактором в достижении полного охвата населения медицинским обслуживанием.

Особое внимание на конференции было уделено совершенствованию системы онкологической помощи детям и подросткам.

В своем онлайн-обращении к участникам директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге высоко оценил усилия правительств стран Центральной Азии по обеспечению здоровья матерей и детей и отметил:

— Здоровье детей – это здоровье народа. Это самая выгодная инвестиция в человеческий капитал, социальную стабильность и светлое будущее, которое мы вместе строим. ВОЗ всегда готова двигаться вместе с вами по этому пути, — подчеркнул директор ЕРБ ВОЗ.

По итогам форума страны-участницы приняли декларацию, направленную на развитие сотрудничества между правительствами, академическим сообществом, партнерами и гражданским обществом в области здоровья детей и подростков при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ, отмечает источник.