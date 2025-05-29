Туркменистан принял участие в первом региональном форсайт-семинаре в Ташкенте

Туркменистан принял участие в первом региональном форсайт-семинаре «Центральная Азия – 2050: прокладывая пути к совместному процветанию и стабильности», который проходит в Ташкенте с 27 по 28 мая.

В форуме приняли участие представители государственных учреждений, научно-исследовательских и аналитических центров, а также независимые эксперты из всех стран региона, включая Туркменистан, сообщает uza.uz.

На форуме обсуждались вопросы, касающиеся региона на период до 2050 года, такие как демография, энергетика, климат, вода, транспортная интеграция, человеческий капитал. Особое внимание было уделено промышленной кооперации и экономической взаимозависимости стран региона.

В рамках семинара также был объявлен открытый конкурс эссе о будущем Центральной Азии. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, проживающие в странах региона. Лучшие 100 эссе будут опубликованы в итоговом сборнике. Более подробную информацию можно найти на сайте mampassi.org/centralasia2050. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 июня.

Идеи и инициативы, разработанные на первом региональном форсайт-форуме «Центральная Азия – 2050: прокладывая пути к совместному процветанию и стабильности», внесут вклад в формирование повестки дня предстоящей консультативной встречи глав государств. Они также создадут основу для устойчивого сотрудничества в сферах развития, инноваций и региональной интеграции, отмечает источник.