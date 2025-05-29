Туркменистан и Афганистан договорились о взаимном участии в спортмероприятиях

27 мая в здании управления физической культуры и спорта Гератской области состоялась встреча между исполняющим обязанности министра спорта Афганистана Ахмадуллой Васеком и Генеральным консулом Туркменистана в городе Герат Батыром Йоловым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества и перспективы его развития, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, участники переговоров рассмотрели будущие возможности развития культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширения отношений в спортивной сфере.

Как сообщили Turkmenportal в консульстве в Герате, cтороны заявили о готовности обеспечить участие представителей двух государств в международных спортивных мероприятиях, проводимых в Туркменистане и Афганистане.