Специалисты Туркменистана приглашаются к участию в 10-м Боннском диалоге

Специалисты Туркменистана приглашаются к онлайн-участию в 10-м Боннском диалоге по вопросам окружающей среды и здоровья, который проводится в рамках кампании ЕРБ ВОЗ «Давайте двигаться! 100 причин больше ходить пешком и ездить на велосипеде».

Мероприятие состоится в онлайн-формате 3 июня в Международный день велосипеда.

В ходе диалога выступят представители научных кругов, гражданского общества, сотрудники государственного и частного секторов, которые поделятся своими знаниями о преимуществах ходьбы и езды на велосипеде.

Мероприятие открыто для всех специалистов в сфере транспорта, здравоохранения, охраны окружающей среды и городского планирования, работающих в национальных, региональных и местных органах государственного управления, а также исследователей, отраслевых специалистов и представителей широкой общественности.

Зарегистрироваться для онлайн-участия можно по ссылке или отсканировав QR код на постере.