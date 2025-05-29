Посольство Туркменистана в Пакистане организовало показ фильма «Махтумкули Фраги»

Посольство Туркменистана в Исламабаде организовало показ художественного фильма «Махтумкули Фраги» для представителей афгано-туркменской диаспоры, проживающих в Пакистане.

Перед показом гостям рассказали об истории создания фильма, что он был снят в 2024 году в рамках празднования 300-летия со дня рождения великого поэта в сотрудничестве с туркменскими и узбекскими кинематографистами. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Показ фильма завершился оживлённой дискуссией. Участники просмотра отметили высокий художественный уровень фильма и его значимость как средства сохранения и популяризации культурного наследия. Было подчеркнуто, что проект, реализованный под патронажем президентов Туркменистана и Узбекистана, наглядно демонстрирует прочные культурные связи между двумя странами.

Гости отметили, что благодаря совместной работе кинематографистов двух стран фильм получил глубокое историческое и художественное содержание и ярко передал дух эпохи, в которую жил и творил Махтумкули Фраги.