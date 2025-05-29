Издана научная монография «Образы национальных военачальников в туркменской литературе»

В Туркменистане издана научная монография под названием «Türkmen edebiýatynda serdarlaryň keşbi» («Образы национальных военачальников в туркменской литературе»), подготовленная доцентом кафедры языков Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана, кандидатом филологических наук Азатом Гылыджовым.

В книге, рассчитанной на широкую аудиторию, автор научно изложил новаторские литературные взгляды на судьбы и художественные образы исторических деятелей, туркменских вождей, посвятивших свою жизнь защите Родины, мирной жизни, суверенной государственности.

Книга послужит справочным пособием при изучении туркменской литературы и истории, а также при написании научных работ и изучении творчества туркменских писателей, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.