Главный тренер сборной Туркменистана рассчитывает на поддержку болельщиков перед матчем с Таиландом

Главный тренер национальной сборной Туркменистана по футболу Ровшан Мередов заявил, что очень рассчитывает на поддержку болельщиков в преддверии отборочного матча Кубка Азии-2027 против команды Таиланда. Об этом сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

«Я понимаю всю ответственность, которая стоит передо мной. Задача у нас непростая, для решения которой приложим максимум усилий», – подчеркнул Мередов. Он отметил, что в его команде сформирован профессиональный штаб из специалистов с опытом игры за сборную, разделяющих единые взгляды на футбол.

Тренерский штаб туркменской сборной в настоящее время ведет просмотр всех матчей национального чемпионата для отбора кандидатов в состав команды. После завершения последних игр перед перерывом будет объявлен расширенный состав национальной сборной. С 1 июня команда начнет тренировочный сбор в Ашхабаде для подготовки к встрече с Таиландом.

Параллельно специалисты изучают игру соперника, анализируя видеозаписи матчей сборной Таиланда.

«Сборная Таиланда – очень организованная команда», – отметил Мередов, который изучил отборочный матч тайцев со Шри-Ланкой. По его словам, команду Таиланда тренирует японский специалист, прививший игрокам грамотный комбинационный футбол. Среди участников, не прошедших отбор на чемпионат мира и борющихся за путевку на Кубок Азии, сборная Таиланда является одной из сильнейших, что подтверждается ее размещением в первой корзине при жеребьевке.

Тренер также обратил внимание на усиление сборной Шри-Ланки: «Если раньше она была «для битья», то теперь в ее составе есть натурализованные европейцы, которые играют в грамотный футбол».

«В борьбе за путевку на Кубок Азии-2027 недооценивать никого нельзя. В группе нет явных аутсайдеров. Каждая игра будет как финальная», – подчеркнул Р.Мередов.

Встреча сборных Туркменистана и Таиланда состоится 10 июня на стадионе «Ашхабад». Начало матча второго тура отборочного этапа Кубка Азии-2027 запланировано на 20:00.

Для выхода в финальную часть турнира, который пройдет в 2027 году в Саудовской Аравии, туркменской команде необходимо занять первое место в группе «D», опередив сборные Таиланда, Китайского Тайбэя и Шри-Ланки.

Ровшан Мередов сменил на посту главного тренера Мергена Оразова, под руководством которого туркменская команда одержала гостевую победу над сборной Китайского Тайбэя со счетом 2:1 в рамках первого тура отбора на Кубок Азии-2027.