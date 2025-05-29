В Исламабаде были представлены традиционные блюда туркменской кухни

Посольство Туркменистана в Исламабаде приняло участие в благотворительном мероприятии «Почувствуй вкус мира», организованном 25 мая Ассоциацией иностранных женщин Исламабада (IFWA) и отелем Serena.

Дипломатические представительства в Исламабаде, принявшие участие в мероприятии, представили традиционные блюда национальной кухни своих стран. Среди участников были посольства Америки, Европы, Африки, Ближнего Востока и Азии, включая Туркменистан. Об этом сообщается на сайте туркменского дипведомства.

Посольство Туркменистана в Исламабаде представило широкий ассортимент традиционных туркменских блюд, в том числе дограма, ишлекли, фичи, плов и другие. Разнообразие, богатство вкусов и оригинальность туркменской кухни привлекли внимание многих гостей.

Благотворительное мероприятие «Почувствуй вкус мира» стало ярким примером того, как культура и кухня могут объединять людей и служить благим целям, отмечает источник.