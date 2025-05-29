Биржа Туркменистана заключила сделки по газу с предпринимателями из ОАЭ

27 мая, биржа Туркменистана отметилась значительными торговыми операциями. На внешнем рынке предприниматели из Афганистана и ОАЭ приобрели сжиженный газ у Государственного концерна «Туркменхимия», сообщает сайт ГТСБТ.

Тем временем, на внутреннем рынке местные компании заключили сделки с Государственным концерном «Туркменнебит» на поставку дорожного битума марки «БНД 60/90» и х/б пряжи.

Всего в ходе торгов было совершено семь сделок на общую сумму, эквивалентную 18 919 790,00 манатов и 1 059 500,00 долларов США.