Федерации футбола Туркменистана и Катара подписали соглашение о сотрудничестве

Федерация футбола Туркменистана (ФФТ) и Футбольная ассоциация Катара подписали соглашение, направленное на развитие двустороннего сотрудничества. Церемония подписания состоялась в Дохе, сообщает ФФТ.

С туркменской стороны документ подписал глава ФФТ Гуванчмухаммет Овеков, с катарской – руководитель ассоциации Джассим бин Рашид Аль-Буенайн.

В мероприятии также приняли участие генеральные секретари обеих федераций: Сердар Гельдыев и Мансур Аль-Ансари.