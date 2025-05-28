Туркменистан и университет Цукуба развивают партнерство в сфере водородной энергии

В Токио состоялась встреча посла Туркменистана в Японии А. Байрамова с президентом университета Цукуба Кёсуке Нагата и главой японо-туркменского комитета экономического сотрудничества Хироюки Субаи. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами в культурно-образовательной и торгово-экономической сферах.

Как сообщает посольство Туркменистана в Японии, в ходе переговоров особое внимание было уделено реализации Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области совместных научных исследований водородной энергетики, подписанного 7 апреля 2025 года между Министерством образования Туркменистана и университетом Цукуба посредством прямой видеосвязи.

В начале встречи посол выразил благодарность японской стороне за присвоение Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову почетного звания «почетный доктор» университета Цукуба, которое было вручено в рамках государственного визита главы Туркменистана в Японию 13-15 апреля 2025 года.

Участники встречи договорились о продолжении работы в рамках реализации соглашения о сотрудничестве в сфере водородной энергетики, что открывает новые перспективы для научно-технического партнерства между Туркменистаном и Японией.