Столица Турции Анкара внесена в предварительный список ЮНЕСКО благодаря современной архитектуре

Столица Турции Анкара была включена в предварительный список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО благодаря своему выдающемуся градостроительному планированию и современной архитектуре. С этим включением общее количество турецких объектов в предварительном списке организации достигло 80.

Министерство культуры и туризма Турции совместно с Национальной комиссией страны по делам ЮНЕСКО представили заявку под названием «Анкара: планирование и строительство современной столицы республики». В документе город характеризуется как выдающийся образец современного градостроительства мирового уровня, развивавшийся в период с 1920-х по 1970-е годы.

Заявка подчеркивает, как Анкара воплощает идеалы современной столицы XX века через свои государственные здания, культурные пространства и общественные зоны, ставшие символами новообразованного национального государства. Центральными элементами номинации являются ось север-юг бульвара Ататюрка, а также исторические районы Улус и Кызылай.

Среди ключевых архитектурных памятников, отмеченных в заявке, значатся здания первого, второго и третьего Великого национального собрания Турции, президентский комплекс, парки Гювен и Молодежи, площади Улус и Кызылай, железнодорожный вокзал Анкары, здание банка «Иш банк» и комплексы различных министерств.

Включение было осуществлено в соответствии с критериями культурного наследия ЮНЕСКО под номерами ii, iv и vi, которые касаются влияния на развитие архитектуры, выдающейся ценности как примера типа строений и прямой связи с идеями и верованиями выдающегося универсального значения.

Анкара была провозглашена столицей 13 октября 1923 года, сменив в этом статусе Стамбул, который веками служил центром Османской империи. Новая столица стала символом современного турецкого государства, провозглашенного республикой 29 октября того же года.

Современные архитектурные достижения города дополняют его богатое историческое наследие, включающее следы цивилизаций хеттов, фригийцев, римлян и османов. Среди знаковых современных сооружений выделяется мавзолей Аныткабир — место захоронения основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Министерство культуры и туризма подчеркнуло свою приверженность эффективному сохранению культурного и природного наследия страны для передачи будущим поколениям через участие в международных платформах, в частности в рамках ЮНЕСКО.