Посол ОАЭ в Туркменистане провел лекцию по внедрению ИИ в нефтегазовый сектор

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмед Аль Хамели провел лекцию в Международном университете нефти и газа имени Ягшыгелди Какаева на тему «Туркменистан и ОАЭ: сотрудничество в сфере внедрения искусственного интеллекта в нефтегазовый сектор».

В своем выступлении посол подробно рассказал, как в ОАЭ концепция искусственного интеллекта (ИИ) преподается, начиная со средней школы. ИИ и связанные с ним технологии внедряются высокими темпами в нефтегазовый и энергетический секторы при участии всемирно известных компаний и местных предприятий, и эти усилия начали давать высокие результаты.

Ахмед Аль Хамели рассмотрел решения на основе искусственного интеллекта для каждой отрасли и подчеркнул возможности, которые они создадут в будущем. В заключение посол представил известные высшие учебные заведения Объединенных Арабских Эмиратов и выразил готовность оказать поддержку в налаживании сотрудничества в области науки и образования, сообщается на сайте Министерства образования.