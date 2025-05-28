«Дайханбанк» предлагает воспользоваться системой «Menzilara bank» для студентов за рубежом

«Дайханбанк» предлагает воспользоваться системой «Menzilara bank» для студентов за рубежом

Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк» предлагает воспользоваться системой «Menzilara bank» для физических лиц, которая позволяет осуществлять обмен национальной валюты на иностранную и пополнять счета международных карт Visa и MasterCard в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба банка, услуга предназначена для граждан, обучающихся в высших учебных заведениях зарубежных стран, а также для тех, кто нуждается в медицинском обследовании и лечении за пределами Туркменистана.

Для подключения к системе «Menzilara bank» гражданам необходимо однократно посетить банк, предъявить оригиналы документов, связанных с платежами, а также подать заявление на открытие депозитного счета в иностранной валюте и создание пользователя.

После этого клиенты смогут пользоваться удобными возможностями цифрового сервиса через раздел «Онлайн-платежи» на официальном интернет-сайте банка www.dayhanbank.gov.tm.

Для получения подробной информации граждане могут обратиться в центральный офис банка или его филиалы по телефонам: 38-03-57, 38-03-63, 38-03-84, 38-01-37.