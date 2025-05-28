«Дайханбанк» предлагает воспользоваться системой «Menzilara bank» для студентов за рубежом

Государственный коммерческий банк Туркменистана «Дайханбанк» предлагает воспользоваться системой «Menzilara bank» для физических лиц, которая позволяет осуществлять обмен национальной валюты на иностранную и пополнять счета международных карт Visa и MasterCard в онлайн-режиме.

Как сообщает пресс-служба банка, услуга предназначена для граждан, обучающихся в высших учебных заведениях зарубежных стран, а также для тех, кто нуждается в медицинском обследовании и лечении за пределами Туркменистана.

Для подключения к системе «Menzilara bank» гражданам необходимо однократно посетить банк, предъявить оригиналы документов, связанных с платежами, а также подать заявление на открытие депозитного счета в иностранной валюте и создание пользователя.

После этого клиенты смогут пользоваться удобными возможностями цифрового сервиса через раздел «Онлайн-платежи» на официальном интернет-сайте банка www.dayhanbank.gov.tm.

Для получения подробной информации граждане могут обратиться в центральный офис банка или его филиалы по телефонам: 38-03-57, 38-03-63, 38-03-84, 38-01-37.