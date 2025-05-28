Грузия готова к открытию прямых авиарейсов с Туркменистаном – посол Сабиашвили

Грузия готова к расширению сотрудничества с Туркменистаном в туристическом направлении, в том числе к установлению прямых авиарейсов. Об этом заявил посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили в ходе мероприятия в Ашхабаде, посвященного 34-й годовщине независимости Грузии.

«Туркменистан является важным туристическим рынком для Грузии, и мы готовы к дальнейшему сотрудничеству, в том числе к установлению прямых авиарейсов», – сказал дипломат.

Сабиашвили подчеркнул, что Грузия придает большое значение дружественным и партнерским отношениям с Туркменистаном. По его словам, сотрудничество двух стран основано на исторически сложившихся добрососедских отношениях и стратегическом географическом расположении.

«С момента установления дипломатических отношений 16 июля 1992 года по сегодняшний день мы достигли значительных успехов и с оптимизмом смотрим в будущее», – отметил посол.

Дипломат высоко оценил вклад Туркменистана в укрепление регионального и глобального мира и безопасности, а также в содействие мирному процессу в Афганистане. «Эти усилия имеют жизненно важное значение для мирного развития всего региона», – подчеркнул он.

Одним из главных направлений взаимодействия между странами является развитие экономических связей. Несмотря на рост товарооборота, он еще не в полной мере отражает существующий потенциал, отметил Сабиашвили.

В этом контексте посол выделил деятельность Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Туркменистаном.

Приоритетными направлениями взаимодействия с Туркменистаном являются реализация крупных региональных и международных транспортных и энергетических проектов. «Туркменистан всегда был и остается надежным партнером в этих сферах», – заявил дипломат.

Посол выразил готовность Грузии к углублению сотрудничества с Туркменистаном по всем направлениям и надежду на динамичное развитие отношений в ближайшие годы.