В Туркменистане прошла III Открытая международная олимпиада по мировой экономике

В Туркменском государственном институте экономики и управления прошла III Открытая международная интернет-олимпиада по мировой экономике среди студентов высших учебных заведений. По сообщениям местной прессы, в олимпиаде приняли участие 135 студентов из 38 высших учебных заведений 8 стран.

Среди иностранных представителей, принявших участие в конкурсе, были студенты ведущих вузов России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Армении, Узбекистана и Пакистана. В международной олимпиаде принимало участие не более четырех студентов от каждого высшего учебного заведения. Участники соревновались в решении 10 задач за отведенные 120 минут.

В результате конкурса 10 студентов завоевали золотые медали. Один из них – студент Туркменского государственного института экономики и управления, 9 – иностранные студенты.

Второе место получили 23 студента, из них 18 — иностранные студенты и 5 — туркменские студенты. Третье место заняли 32 студента, 15 из них – студенты туркменских вузов.