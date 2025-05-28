В Туркменистане издан учебник «Древневосточная философия» для высшей школы

Недавно в Туркменистане был издан учебник «Древневосточная философия», предназначенный для высших учебных заведений. Автор учебника Алым Салыхов, преподаватель кафедры общественных наук Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

В учебнике даны подробные сведения о древневосточной философии. Подчеркивается её роль и значение в жизни общества, описывается история ее возникновения и развития. Автор анализирует философские учения, раскрывая их смысл, взаимосвязи и важные проблемы.

Учебник направлен на формирование научного мировоззрения, философской культуры и творческого мышления у будущих специалистов.

Данное издание является одной из первых книг, подготовленных по теме «Древневосточная философия», сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.