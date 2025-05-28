В Ашхабаде отметили 34-ю годовщину Дня Независимости Грузии

В столице Туркменистана состоялся торжественный прием по случаю 34-й годовщины восстановления государственной независимости Грузии. Мероприятие прошло при участии представителей дипломатического корпуса и официальных лиц.

С приветственным словом выступил Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Туркменистане Константин Сабиашвили, который отметил важность исторической даты 26 мая для грузинского народа. По словам посла, этот день символизирует не только восстановление независимости, но и приверженность демократическим ценностям и полноценному участию в международном сообществе.

От туркменской стороны на мероприятии присутствовал исполняющий обязанности министра торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана Керимберди Курбанов. В своем выступлении он подчеркнул важность дружественных отношений между двумя странами и выразил готовность к дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

Посол Сабиашвили особо отметил успешное развитие грузино-туркменских отношений с момента установления дипломатических связей в 1992 году. Он подчеркнул значимость недавних высокоуровневых визитов, включая официальный визит Премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ашхабад в марте 2025 года. Между министерствами иностранных дел двух стран была подписана Программа сотрудничества на 2025-2026 годы, что создает основу для углубления политического диалога.

Особое внимание в выступлении посла было уделено перспективам экономического взаимодействия. Грузия, имеющая торговые соглашения с ЕС, Китаем, странами СНГ и другими партнерами, предоставляет доступ к рынку с населением более двух миллиардов человек.

Приоритетными направлениями сотрудничества определены реализация транспортных и энергетических проектов, включая железную дорогу «Баку-Тбилиси-Карс», маршруты «Черное море — Каспийское море» и проекты в сфере «зеленой энергетики».

Посол отметил активное развитие культурного сотрудничества между странами. В 2024 году прошла международная научная конференция, посвященная творчеству великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, а его стихи были переведены на грузинский язык.

Символом дружбы народов стал памятник великому грузинскому поэту Шота Руставели, установленный в Ашхабаде по решению руководства Туркменистана.

В рамках торжественного приема гостям была представлена грузинская продукция, включая минеральные воды «Боржоми» и «Набеглави», а также традиционные грузинские блюда и вино — неотъемлемую часть культурного наследия страны.