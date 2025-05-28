В Академии госслужбы Туркменистана стартовали курсы по управлению человеческими ресурсами

В Академии государственной службы при Президенте Туркменистана начались пятидневные онлайн-курсы по теме «Инновационные подходы в сфере управления человеческими ресурсами». Мероприятие проходит в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Как сообщили в пресс-службе туркменской академии, краткосрочная программа повышения квалификации направлена на удовлетворение образовательных потребностей государственных служащих в области системы управления человеческими ресурсами. В онлайн-формате принимают участие слушатели и преподаватели академии.

Программа курса включает в себя лекции по стратегическому планированию человеческих ресурсов, управленческим компетенциям, анализу и управлению данными, цифровым практикам обучения. Особое внимание уделяется вопросам осознанного лидерства и управления изменениями в государственной службе.

Семинары проводят преподаватели РАНХиГС. Они рассказывают о ключевых навыках современных менеджеров, использовании цифровых технологий в управлении персоналом, развитии эмоционального интеллекта и инновационного мышления у государственных служащих.

Соглашение о сотрудничестве между двумя академиями предусматривает проведение совместных образовательных мероприятий, разработку учебных программ, организацию дистанционных занятий и обучающих курсов. Особый акцент делается на изучении мирового опыта в сфере государственного управления.

Представители туркменской академии отметили, что подобные международные образовательные проекты имеют решающее значение для развития взаимовыгодного сотрудничества и совершенствования системы подготовки государственных служащих в условиях цифровизации.