105-летний атлет из Таиланда завоевал четыре золотые медали на Всемирных играх мастеров

Саванг Джанпрам, 105-летний спортсмен из Таиланда, стал настоящей звездой на Всемирных играх мастеров на Тайване, выиграв четыре золотые медали. Об этом сообщает pravilamag.ru со ссылкой на People.

Джанпрам продемонстрировал результаты сразу в нескольких дисциплинах: беге на 100 метров, метании копья, диска и толкании ядра. Учитывая, что он был самым возрастным участником соревнований и единственным атлетом в возрастной категории старше 100 лет, для завоевания золота ему было достаточно просто завершить дистанции и броски.

Интересно, что в этих же соревнованиях приняла участие его 73-летняя дочь Сирипан, которая также завоевала три медали.

Бывший директор школы, Саванг Джанпрам начал регулярно заниматься спортом лишь после 80 лет, а участвовать в соревнованиях — после 90. По данным Всемирных игр мастеров, он вдохновился заняться спортом, увидев, как многие его сверстники оказываются прикованными к постели из-за болезней. Тогда он начал тренироваться вместе со своей дочерью Сирипан, которая увлекается легкой атлетикой.

Джанпрам также считает, что пожилым людям полезно выходить из дома для занятий спортом. «Это полезно для здоровья, и появляется больше друзей», — объясняет он.