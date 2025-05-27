Учёные назвали витамин, способный замедлить биологическое старение

Витамин D может замедлить процессы биологического старения, как утверждают исследователи из Гарвардской медицинской школы и других научных учреждений. Их исследование сосредоточилось на теломерах — защитных концевых участках хромосом, которые укорачиваются с возрастом, подобно биологическим часам организма. Укорочение теломер связано с повышенным риском развития различных заболеваний, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Aging Cell.

В пятилетнем исследовании приняли участие 25 871 человек (женщины 55 лет и старше, мужчины 50 лет и старше). Участникам ежедневно давали 2000 международных единиц (МЕ) витамина D и 1 грамм омега-3 жирных кислот. Длину теломер в лейкоцитах измеряли в начале исследования, а затем через два и четыре года.

Результаты показали, что у участников, принимавших витамин D, укорочение теломер значительно замедлилось в течение четырёх лет по сравнению с группой, получавшей плацебо. Приём омега-3 жирных кислот не оказал заметного влияния на длину теломер.

Учёные предполагают, что положительное воздействие витамина D связано с его способностью подавлять воспалительные процессы в организме. Известно, что воспаления повышают риск развития аутоиммунных и онкологических заболеваний. Таким образом, добавки витамина D могут быть полезны для людей с повышенным уровнем воспалений или высоким риском хронических заболеваний.