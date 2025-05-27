Ровшан Мередов возглавил сборную Туркменистана по футболу

Ровшан Мередов возглавил сборную Туркменистана по футболу

Технический директор Федерации футбола Туркменистана Ровшан Мередов назначен на пост главного тренера национальной сборной страны по футболу, сообщает ФФТ.

42-летний специалист имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. Мередов начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе «Небитчи», затем выступал за «Дагдан», «Галкан», «Ахал» и «Едиген» (МТТУ – ред.).

После завершения игровой карьеры Ровшан Мередов, получивший тренерскую лицензию категории PRO, с 2013 по 2020 год руководил ашхабадскими клубами «Едиген» и «Ахал». Под его руководством команды занимали призовые места в национальном чемпионате, а «Ахал» в 2017 году завоевал Кубок Туркменистана.

Наиболее значимым достижением в тренерской карьере Мередова стала победа МТТУ в Кубке Президента АФК в 2014 году (предшественник Лиги вызова АФК – ред.)

Специалист также имеет опыт работы за рубежом – в 2020 году тренировал узбекский «Кызылкум», в 2022 году – «Каганат» из Кыргызстана.

С начала 2025 года Ровшан Мередов занимает должность руководителя Технического отдела Федерации футбола Туркменистана. Параллельно с 2020 года он работает техническим экспертом ФИФА в департаменте глобального развития футбола под руководством бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

Мередов сменил в должности Мергена Оразова, который руководил национальной командой с 2023 года.

10 июня сборная Туркменистана примет команду Таиланда в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2027. Игра пройдет на стадионе «Ашхабад».