Ровшан Мередов возглавил сборную Туркменистана по футболу

Технический директор Федерации футбола Туркменистана Ровшан Мередов назначен на пост главного тренера национальной сборной страны по футболу, сообщает ФФТ.

42-летний специалист имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. Мередов начал профессиональную карьеру в 1999 году в составе «Небитчи», затем выступал за «Дагдан», «Галкан», «Ахал» и «Едиген» (МТТУ – ред.).

После завершения игровой карьеры Ровшан Мередов, получивший тренерскую лицензию категории PRO, с 2013 по 2020 год руководил ашхабадскими клубами «Едиген» и «Ахал». Под его руководством команды занимали призовые места в национальном чемпионате, а «Ахал» в 2017 году завоевал Кубок Туркменистана.

Наиболее значимым достижением в тренерской карьере Мередова стала победа МТТУ в Кубке Президента АФК в 2014 году (предшественник Лиги вызова АФК – ред.)

Специалист также имеет опыт работы за рубежом – в 2020 году тренировал узбекский «Кызылкум», в 2022 году – «Каганат» из Кыргызстана.

С начала 2025 года Ровшан Мередов занимает должность руководителя Технического отдела Федерации футбола Туркменистана. Параллельно с 2020 года он работает техническим экспертом ФИФА в департаменте глобального развития футбола под руководством бывшего главного тренера лондонского «Арсенала» Арсена Венгера.

Мередов сменил в должности Мергена Оразова, который руководил национальной командой с 2023 года.

10 июня сборная Туркменистана примет команду Таиланда в рамках отборочного турнира Кубка Азии-2027. Игра пройдет на стадионе «Ашхабад».