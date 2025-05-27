Главы МИД Туркменистана и Китая обсудили по телефону вопросы стратегического партнерства

Сегодня в ходе телефонного разговора главы МИД Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Китая Ван И были обсуждены вопросы двустороннего стратегического партнерства.

Как сообщает МИД Туркменистана, в частности, обсуждения коснулись таких важных сфер, как политико-дипломатическое взаимодействие, экономика, энергетика и ряд других областей.

Отмечено, что главным фактором динамичного развития туркмено-китайских отношений является открытый, дружеский и конструктивный диалог, установившийся на высшем государственном уровне. Именно регулярные встречи руководителей и лидеров Туркменистана и Китая служат прочной основой для наращивания потенциала сотрудничества двух стран по самому широкому спектру направлений.

Министры подчеркнули значимость политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран и договорились продолжить регулярные двусторонние контакты по дипломатической линии, отмечает источник.