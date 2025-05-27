В Туркменском государственном университете прошла встреча с делегацией Гавра

В Туркменском государственном университете имени Махтумкули состоялась встреча с представителями университета Гавра (Франция) — вице-президентом Ж-Н. Касторионом и директором по международным связям П. Бартелеми. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и подробно рассказали о представляемых ими высших учебных заведениях.

Было отмечено, что в разные годы в Туркменском государственном университете, наряду с другими иностранными языками, осуществлялась подготовка высококвалифицированных специалистов по французскому языку и литературе.