В Туркменистане готовят тренеров в области профилактики, эпиднадзора и лечения зоонозов

Сегодня в Ашхабаде, в Центре общественного здоровья и питания стартовал пятидневный обучающий курс по подготовке национальных тренеров по вопросам мер профилактики, эпиднадзора и лечения зоонозов в Туркменистане.

Обучающий курс организован при содействии Странового Офиса ВОЗ (WHO) в Туркменистане в рамках проекта Пандемического Фонда «Профилактика, готовность и реагирование на пандемии на основе подхода «Единое Здоровье» в Центральной Азии».

Тренинг проводит международный консультант ЕРБ ВОЗ по вопросам контроля зоонозов, профессор Наталья Пшеничная.

В обучении принимают участие представители Государственной ветеринарной службы при МСХ, а также Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана.

Начальник отдела международных и научных связей Государственной ветеринарной службы Арслан Солтанмырадов отметил важность обучающего курса, подчеркнув его значительную роль в укреплении национального потенциала в области профилактики, эпиднадзора и лечения зоонозов.

«Проведение таких обучающих курсов направленно на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиту здоровья животных», — говорит он.

В дальнейшем подготовленные национальные тренера будут проводить каскадные тренинги по данной теме среди соответствующих специалистов регионального, этрапского и городского уровней.