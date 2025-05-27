В Минске запустили автоматизированную аптеку с роботом-фармацевтом

Белорусские разработчики представили инновационный проект в сфере фармацевтических услуг – полностью автоматизированную аптеку, которая функционирует без участия человека. Об этом сообщила журналист «МИР 24» Полина Бабук.

Принцип работы устройства максимально упрощен для пользователей: покупателю требуется выбрать необходимый препарат через сенсорный интерфейс, предъявить паспорт для сканирования и произвести оплату. После этого автоматическая система самостоятельно находит требуемое лекарство и подает его через специальное окошко.

Местом размещения первой автоматизированной фармацевтической точки стал железнодорожный вокзал.

Разработка проекта заняла около двух лет и потребовала усилий целой команды специалистов. Все этапы создания — от 3D-моделирования до программирования и производства — осуществлялись на территории Беларуси. Система продолжает совершенствоваться, исключая возможность человеческого фактора в виде усталости или ошибок.

Разработчик Ярослав Дмитренко объясняет принцип функционирования внутренней логики: «У него внутри есть свой учет, учет у нас еще интегрирован с аптечным. Робот знает: если пользователь выбрал, например, анальгин, то он четко знает, что он лежит на определенной полке, и он знает количество, которое там лежит. Если лекарство закончилось – у нас на интерфейсе лекарство пропадает и его нельзя будет выбрать».

Внутренняя среда автомата поддерживает специальный температурный режим для правильного хранения медикаментов. Ассортимент включает приблизительно 300 наименований безрецептурных препаратов.

Планы дальнейшего развития включают модернизацию программного обеспечения для реализации лекарств по цифровым рецептам, которые уже применяются в традиционных аптечных сетях по всей стране. Проект носит экспериментальный характер, и при положительных результатах тестирования и одобрении потребителей подобные автономные фармацевтические точки планируется развернуть в других регионах республики.