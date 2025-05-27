В Ашхабаде отметили Всемирный день футбола

В туркменской столице состоялось торжественное мероприятие, посвященное Всемирному дню футбола, организованное Федерацией футбола Туркменистана совместно с посольством Республики Таджикистан.

Как отметил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Туркменистане Вафо Алибек Ниятбекзода, Всемирный день футбола был учрежден по инициативе Президента Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA), главы футбольной ассоциации Таджикистана и председателя Маджлиси милли Маджлиси оли (верхняя палата парламента) Таджикистана Рустама Эмомали. Соответствующая резолюция была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 2024 году.

«Футбол для многих – это не просто спорт, а смысл жизни. Эта игра воспитывает дисциплину, умение бороться, правильно выигрывать и достойно принимать поражения», – отметил дипломат в ходе торжественной церемонии.

Посол подчеркнул значительный вклад руководства Туркменистана в развитие спортивной инфраструктуры страны. По его словам, благодаря усилиям Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова в стране созданы спортивные объекты мирового уровня.

Ниятбекзода напомнил, что Ашхабад принимал 5-е Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам в 2017 году, а также получил статус спортивной столицы СНГ. «Здесь регулярно проводятся международные соревнования мирового уровня», – добавил он.

После официальной части состоялся товарищеский футбольный матч между командами дипломатов посольства Таджикистана и слушателей курсов при Федерации футбола Туркменистана.