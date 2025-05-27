Борис Боровик стал новым главным тренером женской сборной Туркменистана по футболу

Борис Боровик назначен новым главным тренером женской национальной команды по футболу.

«Б.Боровик ранее играл за такие клубы, как «Ниса», «Газчы», «Мерв» и «Ашхабад», а также за узбекские команды «Андижан» и «Шуртан». С командами, за которые он выступал, завоевал множество наград чемпионата и Кубка Туркменистана. Кроме того, Б.Боровик играл за сборную Туркменистана по футболу», – говорится в сообщении ФФТ.

45-летний специалист будет готовить команду к отборочному турниру Кубка Азии-2026. Согласно результатам жеребьевки, туркменские футболистки будут выступать в группе «С» вместе со сборными Мьянмы, Бахрейна и Бангладеш. Все матчи группы пройдут в централизованном формате на территории Мьянмы.

Отборочный турнир запланирован на период с 23 июня по 5 июля текущего года. В финальную стадию Кубка Азии-2026, которая состоится с 1 по 26 марта в Австралии, пробьются победители отборочных групп.

Боровик сменил в должности Камиля Мингазова, который руководил национальной командой с 2019 года. При Камиле Мингазове сборная Туркменистана сыграла в первом в истории чемпионате CAFA-2022 по футболу среди женщин, а в августе 2022 года впервые попала в рейтинг Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА).