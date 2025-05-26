BVS CONSTRUCTION готова развивать дорожную инфраструктуру Ашхабада

Директор компании BVS CONSTRUCTION Вадим Скоробогатько на конференции в Ашхабаде заявил о готовности компании участвовать в развитии дорожной инфраструктуры столицы Туркменистана в рамках государственно-частного партнерства. По его словам, современные дороги являются основой экономической связанности, безопасности и комфорта жителей в концепции развития «Белого города Ашхабад».

Выступая перед участниками конференции, Скоробогатько подчеркнул особую важность создания надежных систем отведения дождевых вод, которые защищают инфраструктуру от разрушения и позволяют сохранять безупречный облик столицы. Он отметил, что компания готова предложить решения, основанные на международном опыте реализации инфраструктурных проектов. «Градостроительные проекты Ашхабада демонстрируют, как эстетика гармонично сочетается с функциональностью. Однако для полноценной реализации концепции ‘Белый город’ критически важно развивать городскую дорожную инфраструктуру», — заявил директор BVS CONSTRUCTION.

Скоробогатько назвал государственно-частное партнерство стратегическим союзом, где государство и бизнес объединяют ресурсы для достижения общенациональных целей. По его мнению, такой подход позволяет государству снизить финансовую нагрузку за счет распределения рисков и получить доступ к передовым методам управления. Компания BVS CONSTRUCTION специализируется на дорожном строительстве и инфраструктурных проектах. Руководитель отметил, что организация объединила команду профессионалов с многолетним опытом работы в строительной отрасли Туркменистана и за его пределами.

В рамках концепции «Белый город Ашхабад» Туркменистан делает ставку на «чистую энергетику», «умные города» и «экологическую архитектуру». Скоробогатько подчеркнул, что участие в тендерах на строительство объектов в Ашхабаде позволит компании стать надежным партнером, способным адаптировать лучшие мировые практики к потребностям туркменской столицы.