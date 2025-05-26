Стартовал второй день конференции «Белый город Ашхабад»

В столице Туркменистана продолжается работа масштабной международной конференции «Белый город Ашхабад», второй день которой посвящен вопросам модернизации промышленности, строительства и внедрения инновационных технологий.

Утренняя сессия под модерацией Стивена Конлона – Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединённого Королевства в Туркменистане, была посвящена ключевым вопросам качества, технологий и финансирования в строительной отрасли и промышленном производстве. Участники обсудили внедрение современных технологий в производство стройматериалов, эффективные стратегии финансирования инфраструктурных проектов, международное промышленное сотрудничество и роль цифровизации в развитии торговли и промышленности. В ходе дискуссии выступили министр промышленности и строительного производства Тойгулы Нуров, министр финансов и экономики Мамметгулы Астанагулов, председатель Государственного концерна «Туркменхимия» Доврангельди Сапбаев, а также представители крупных международных компаний, включая генерального директора филиала Daewoo E&C Мин Манджуна, странового директора представительства АБР Артура Андрисяка и управляющего директора компании «Интербудмонтаж» Владимира Петрука.

Во второй половине дня участники конференции обсудят роль государственно-частного партнерства в развитии строительства, промышленности и строительства новых автодорог, рассмотрев ключевые модели ГЧП, юридические и финансовые механизмы их реализации в условиях цифровой трансформации экономики. В работе сессии примут участие министр строительства и архитектуры Абдулла Гелдиев, председатель Госагентства по управлению строительством автомобильных дорог Хангельди Керимов, президент Китайской национальной корпорации по импорту и экспорту технического оборудования Лю Сюй, директор компании BVS Construction Limited Вадим Скоробогатько и другие эксперты отрасли.

Завершающая сессия дня будет посвящена технологическим инновациям в модернизации строительного, промышленного и энергетического секторов экономики Туркменистана, где планируется обсуждение внедрения цифровых технологий, развития сотрудничества между бизнесом и системой образования, а также использования решений на основе искусственного интеллекта в различных отраслях. Среди ключевых спикеров выступят министр энергетики Аннагелди Сапаров, генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии Франческо Ла Камера с видеообращением, ректор Государственного энергетического института Туркменистана Сердар Назаров, а также представители ведущих технологических компаний из Турции, Франции и Китая.

Конференция «Белый город Ашхабад» продолжает демонстрировать приверженность Туркменистана развитию международного сотрудничества в сфере строительства, промышленности и внедрения передовых технологий, создавая важную платформу для обмена опытом и выработки инновационных решений для устойчивого развития экономики страны.