Президент Туркменистана поздравил первых выпускников, получивших образование по 12-летней программе

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание в связи с проведением церемонии «Последнего звонка» во всех общеобразовательных учреждениях страны. Особое внимание в поздравлении уделено тому, что нынешние выпускники стали первыми, кто получил полное среднее образование по новой 12-летней учебной программе, разработанной на основе «Концепции перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование в Туркменистане».

Уважаемые учителя и работники образования!

Дорогие выпускники!

Сердечно поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка», которая в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства преисполняет нашу счастливую молодёжь большими надеждами и оставит приятные воспоминания.

Уверен, что торжества по этому случаю, проводимые в Международный год мира и доверия, ознаменованный широким празднованием 30-летия постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, приумножат в сердцах наших выпускников гордость за славное прошлое, счастливое настоящее и великое будущее нашей дорогой Родины!

Счастливые выпускники эры Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Вы первые выпускники, получившие образование по 12-летней учебной программе на основе «Концепции перехода на двенадцатилетнее общее среднее образование в Туркменистане», разработанной благодаря дальновидной инициативе Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Героя-Аркадага. За прошедший период проделана комплексная работа по совершенствованию национальной системы образования в соответствии с мировыми стандартами и общепризнанными международными нормами.

Вы получили современное образование на основе использования передовых методов обу­чения, достижений науки и инновационных технологий. Ваши большие успехи в период учёбы на международных образовательных конкурсах являются гордостью Отчизны и прекрасными плодами проводимых в сфере образования реформ.

Уважаемые учителя и работники образования!

Туркменский народ с древних времён осознавал неисчерпаемую силу науки и образования, превратив чтение, изучение, созидание и строительство в свою жизненную школу. Знания – важнейший фактор развития в древних Джейтуне и Анау, Нисе и Мерве, Гургенче и Амуле.

Как в прошлом, так и в настоящем наука и образование являются базовой основой наших достижений, благодаря которым мы строим будущее нашей независимой Родины. Поэтому мы и впредь будем прилагать все усилия для воспитания всесторонне образованных, обладающих широким кругозором, способных и целеустремлённых поколений. Для повышения уровня знаний нашей молодёжи мы будем обогащать содержание учебных предметов в соответствии с национальным опытом и последними достижениями науки и образования, разрабатывать новые учебники и пособия.

Руководствуясь девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы будем уделять особое внимание дальнейшему развитию национальной системы образования. Мы ускорим темпы работ по строительству современных детских садов и средних школ во всех уголках нашей нейтральной Отчизны, создавая благоприятные условия для получения высококачественного образования и комплексного развития нашего молодого поколения. Обеспечим все возможности для плодотворного труда учителей, обладающих одной из престижных профессий в мире, будем и впредь заботиться о дальнейшем повышении их социально-бытовых условий.

Дорогие выпускники!

Вы – поколение, в руках которого великое будущее нашей Отчизны. Мы возлагаем на вас большие надежды в достижении высоких целей, направленных на благополучие нашего народа и всего человечества.

Вы, руководствуясь исконными национальными принципами и опираясь на наработанный в течение тысячелетий опыт, должны приумножать авторитет, достоинство и славу суверенной Отчизны в мире, проявляя великую любовь к родной земле и дорогому народу. Вы должны последовательно повышать уровень своих знаний и расширять кругозор, следуя ценным наставлениям и заветам таких выдающихся сынов народа, как Огуз хан, Горкут ата, Гёроглы бек, Алп Арслан, Джелаледдин Менбурун, таких великих личностей, как Махмуд Кашгари, Абу Сагыт Абулхайр, Ходжа Ахмед Ясави, Байрам хан, Довлетмаммет Азади и Махтумкули Фраги.

Уважаемые учителя и работники образования!

Дорогие выпускники!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с церемонией «Последнего звонка» и успешным окончанием учебного года!

Желаю вам крепкого здоровья, счастливой и благополучной жизни, больших успехов в работе и учёбе во имя дальнейшего процветания суверенной Отчизны!

Президент Туркменистана Сердар БЕРДЫМУХАМЕДОВ.