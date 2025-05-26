Президент Туркменистана поздравил короля и народ Иордании

Сегодня в Иорданском Хашимитском Королевстве отмечается праздник Независимости.

По этому случаю Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил сердечные поздравления и наилучшие пожелания Королю Иордании Абдулле II бин Аль Хуссейну и народу страны.

Пользуясь возможностью, глава туркменского государства выразил Королю Абдулле II бин Аль Хуссейну искренние пожелания крепкого здоровья, счастья и благополучия, а всему дружественному народу Иордании – мира, дальнейшего прогресса и процветания, сообщает ТДХ.