Китайская CNTIC предложила партнерство по строительству и цифровизации в Туркменистане

Китайская национальная техническая импортно-экспортная корпорация (CNTIC) заявила о готовности углубить партнерство с Туркменистаном в области строительства промышленных объектов, развития транспортной инфраструктуры и внедрения цифровых технологий. Об этом сообщила президент компании Лю Сю на второй сессии конференции «Белый город Ашхабад – 2025».

В своем выступлении глава CNTIC, входящей в состав группы Genertec, подчеркнула, что Туркменистан рассматривается как ключевой стратегический партнер с уникальным потенциалом для долгосрочного промышленного роста и модернизации инфраструктуры. Корпорация предложила комплексный подход к развитию сотрудничества, основанный на трех столпах: качестве, технологиях и финансировании.

В технологической сфере CNTIC готова внедрять решения на базе интернета вещей (IoT) для мониторинга промышленных объектов в реальном времени, искусственного интеллекта для прогнозирования износа оборудования, автоматизированных систем управления производством и цифрового моделирования при строительстве промышленных объектов.

Что касается финансирования крупномасштабных проектов, китайская корпорация предлагает широкий спектр механизмов: экспортное кредитование через китайские банки с гарантиями по проектам, государственно-частное партнерство с гибкими моделями участия, софинансирование с региональными банками развития, включая АБР и Фонд Шелкового пути, а также схемы промышленного лизинга с отсроченным выкупом и локализацией оборудования.

CNTIC выразила готовность расширить сотрудничество в строительстве и модернизации промышленных объектов, включая цементные заводы и перерабатывающие комплексы, развитии транспортной инфраструктуры с внедрением интеллектуальных систем управления движением, энергетике и возобновляемых источниках энергии, а также в сфере инженерного образования и развития кадров.

Корпорация также предложила создание совместных центров компетенций, образовательных программ в Китае и онлайн-курсов с международной сертификацией для подготовки квалифицированных специалистов.