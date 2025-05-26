Для коммунальных служб Ашхабада закупят специализированный транспорт и технику

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, в соответствии с которым хякимлику города Ашхабад разрешено заключить контракт с китайской компанией Changsha Zoomlion Environmental Industry Co., Ltd на закупку специализированных автотранспортных средств, коммунальной техники и оборудования для оказания коммунальных услуг, а также запасных частей к ним.

Документ подписан в целях развития сферы коммунального хозяйства и значительного повышения уровня оказываемых населению коммунально-бытовых услуг, сообщает ТДХ.