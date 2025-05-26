В Туркменистане построят новый производственный комплекс по выпуску минеральных удобрений

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление, согласно которому Государственному концерну «Туркменхимия» разрешено заключить контракт с корейской компанией Daewoo Engineering & Construction Co., Ltd на проектирование и строительство в структуре Туркменабатского химического завода имени С.А.Ниязова производственного комплекса по выпуску 350 тысяч тонн суперфосфата и 100 тысяч тонн сульфата аммония в год.

Документ подписан в целях обеспечения отечественных производителей сельхозпродукции необходимыми фосфорными удобрениями и производства новых видов минеральных удобрений, сообщает ТДХ.