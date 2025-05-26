В Минеральных Водах пройдет Кавказский инвестиционный форум

Минеральные Воды – С 25 по 27 мая 2025 года в МВЦ «МинводыЭкспо» состоится Кавказский инвестиционный форум, который станет ключевой международной площадкой для обсуждения экономического роста и развития инвестиционного климата в регионе, сообщает сайт форума.

В центре внимания деловой программы форума – ключевые аспекты экономического роста, развитие предпринимательской инициативы и формирование устойчивого инвестиционного климата в регионах. Особое внимание будет уделено перспективам агропромышленного комплекса как одного из драйверов экономического развития округа.Мероприятие представляет значительный интерес для Туркменистана, который рассматривает Кавказский регион как стратегического партнера в области логистики и энергетики. Благодаря своему географическому положению, Кавказ открывает для Туркменистана новые возможности доступа к европейским рынкам, Ближнему Востоку и Южной Азии.

Для Туркменистана форум может стать важной платформой для презентации транспортных и энергетических проектов, включая транскаспийские маршруты и газопроводы. Туркменистан может использовать Кавказ как транзитный узел в рамках международного транспортного коридора «Север-Юг», который интегрируется с транскаспийскими маршрутами через туркменские порты.Особую значимость для Туркменистана представляют альтернативные маршруты экспорта энергоресурсов. Транскаспийский маршрут позволит перевозить грузы через Каспийское море из порта Туркменбаши в азербайджанские порты, а затем через Кавказ в Европу. Это обеспечит более короткие и экономически эффективные пути доставки по сравнению с традиционными маршрутами.

Кроме того, Кавказ открывает возможности для туркменского газа через Южный газовый коридор, включающий Трансанатолийский и Трансадриатический газопроводы. Такие маршруты позволят Туркменистану диверсифицировать экспорт энергоресурсов и снизить зависимость от традиционных направлений.

В рамках форума пройдет выставка, которая станет наглядной демонстрацией инвестиционного и инновационного потенциала регионов и компаний. На выставочной экспозиции будут представлены ключевые проекты и достижения ведущих компаний, а также инновационные разработки.

Помимо энергетического сектора, Туркменистан может использовать кавказские маршруты для экспорта сельскохозяйственной продукции и текстильных изделий, что поддерживает усилия страны по экономической диверсификации.Состоится также торжественная церемония вручения Всероссийской инвестиционной премии «Вершина», которая отмечает значительный вклад в развитие экономики и инвестиционного потенциала страны.

Участие в Кавказском инвестиционном форуме позволит Туркменистану привлечь инвестиции в модернизацию логистической инфраструктуры, наладить контакты с международными партнерами и укрепить свою роль как важного транзитного узла между Азией и Европой.